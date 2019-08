Domenica 18 Agosto 2019, 13:09

Prima si ubriacano in discoteca, poi aggrediscono senza motivo tre ragazzi, ferendo una 22enne con una bottiglia di vetro. È successo a Ischia dove un 28enne romano e un 19enne di Forio, ma domiciliato a Roma, sono stati denunciati per rapina impropria in concorso e lesioni.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due, in vacanza insieme sull'isola, hanno trascorso la notte in discoteca dalla quale ne sono usciti ubriachi. Spostatisi nel porto di Ischia, hanno adocchiato due ragazze e un ragazzo seduti a un tavolino: il 28enne ha provocato una delle ragazze, una 22enne di Pomigliano d'Arco, chiedendole: «Mi stai guardando? Perché ci guardi?». La ragazza ha risposto a tono e il 28enne ha rovesciato il tavolino, colpendola con la bottiglia di birra che aveva in mano, mentre il 19enne le rubava il cellulare gettandolo in mare dopo pochi metri.