Lunedì 7 Ottobre 2019, 16:58

È stata sottoscritta questa mattina presso il Comune d’Ischia la convenzione per la concessione d’uso di suolo comunale dove sarà realizzata una cabina di trasformazione Enel che permetterà alle navi, ormeggiate la notte in Porto, di alimentarsi dalla rete elettrica così da spegnere i motori ed eliminare le immissioni rumorose.A firmare la convenzione la e-distribuzione S.P.A., nella persona dell’ing. Fabio Pasquini e l’ing. Gaetano Grasso in rappresentanza del Comune d’Ischia che dà in concessione una superficie situata all’interno del Parco Pagoda. «Si tratta di un ulteriore passo in avanti per risolvere definitivamente un problema serio che, da decenni, crea disagi ai residenti della zona del porto d’ Ischia». Così il Sindaco Enzo Ferrandino.