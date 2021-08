Ischia, pesca di frodo nell'area protetta denunciati tre sub, fucili sequestrati

Controlli in mare dei Carabinieri che a bordo delle motovedette hanno pattugliato il golfo dell'isola si Ischia con particolare attenzione alle aree marine protette. Fondamentale la collaborazione del Nucleo Subacquei di Napoli.E proprio nel «regno di Nettuno», parco marino soggetto a tutela, i militari della compagnia di Ischia hanno denunciato 3 subacquei per pesca di frodo: 4 i fucili posti sotto sequestro insieme a 18 aste in acciaio.

Numerose le reti illegalmente piazzate sott'acqua e potenzialmente dannose anche per la flora marina. Sei sanzioni amministrative sono state notificate a 2 centri di immersione attivi sull'isola per violazione della normativa che regola le immersioni in aree protette. Undici invece, le contravvenzioni elevate ad altrettanti natanti per velocità sotto costa oltre i limiti consentiti, mancanza di documenti di bordo, assenza di dotazioni di sicurezza e mancanza di autorizzazione all'ancoraggio.