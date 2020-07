Ischia, stop ai pescatori fuorilegge: sequestrati pesce spada e tonno rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha intensificato nelle ultime settimane i controlli in materia di pesca a tutela delle risorse ittiche e dei consumatori. In particolare nella giornata odierna, il personale della Delegazione di Spiaggia di S. Angelo congiuntamente all’equipaggio della Motovedetta di Polizia Marittima, ha proceduto al sequestro di alcuni esemplari difrutto di attività diper un totale complessivo di oltre 50kg. Il personale, dopo alcune attività di appostamento svolte nei giorni scorsi, ha effettuato l’operazione di controllo, a seguito della quale è stata confermata l’attività illecita.Si è così proceduto a contestare al pescatore le violazioni amministrative e a sottoporre a sequestro il pescato, per il quale il medico veterinario ASL ha certificato la sussistenza dei requisiti per la successiva donazione. Tale attività nasce anche a seguito di alcuni controlli effettuati pressodell’isola, dai quali sono emerse informazioni circa alcuni pescatori sportivi che rifornivano illecitamenteTale modus operandi, oltre a non garantire i previsti obblighi di tracciabilità del pescato, rappresenta anche un’attività in danno ai pescatori professionali operanti nell’isola. Nel complesso, sono state effettuate nelle ultime settimane oltre 20 operazioni di controllo in mare e presso le attività commerciali con l’obiettivo di assicurare la massima tutela dei consumatori, delle risorse ittiche e dell’ecosistema marino.