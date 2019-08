Ischia, riconosce l'auto rubata: aggredito e spinto via da un romeno

Martedì 20 Agosto 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 17:15

Guida un'auto rubata e aggredisce il proprietario che la riconosce. È successo a Forio, comune dell'isola d'Ischia, dove i Carabinieri hanno arrestato un 28enne di origine romena, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.Il 28enne era alla guida di un'auto rubata quando è stato notato dal proprietario della macchina che aveva denunciato il furto appena qualche ora prima. Quest'ultimo ha spiegato al 28enne di essere il legittimo possessore di quell'auto e ha provato a riprendersela, ma il romeno ha tentato di impedirlo spintonandolo.In quei momenti la scena è stata vista dai Carabinieri che sono intervenuti bloccandolo. Dopo averlo fermato lo hanno perquisito e gli hanno trovato addosso i documenti di un 74enne di Forio che erano stati rubati dalla sua auto quella stessa mattina, le targhe di un'auto denunciate rubate da un 68enne di Ischia, una tanica contenente 10 litri di gasolio, un tubo di gomma e un imbuto. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. Il 28enne è stato arrestato e tradotto in carcere. La vittima è stata medicata in ospedale e dimessa con una prognosi di 3 giorni.