Giovedì 31 Gennaio 2019, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 17:27

Collaborare alla ripresa economica di Ischia dopo il sisma del 21 agosto 2017, dando un supporto tecnico-specialistico nell’attuazione degli interventi per la riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno. E’ l’obiettivo della convenzione stipulata tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia Carlo Schilardi e Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo del Paese.Invitalia affiancherà il commissario coordinando tutti i processi della ricostruzione e favorendo le condizioni per mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire una ricostruzione unitaria e omogenea, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana per ridurre al minimo le situazioni di rischio sismico e idrogeologico e per salvaguardare il paesaggio. L’obiettivo è quello di garantire l’efficacia dell’azione commissariale per un corretto avvio del processo di ricostruzione in ambito pubblico e privato.Per assicurare la piena efficacia e operatività degli interventi, le attività di supporto alla struttura del commissario saranno realizzate da Invitalia coinvolgendo tutti gli attori del processo di ricostruzione: dal Dipartimento della Protezione civile, ai Comuni colpiti, alla Regione Campania.