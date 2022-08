Ischia, rissa davanti ai baretti della Riva Destra: il sindaco assiste in diretta, tre denunciati

Botte da orbi all'esterno dei baretti alla Riva Destra del porto di Ischia e sedie e tavolini che volano per aria proprio mentre il sindaco stava facendo una passeggiata in zona.

Non bastano le ordinanze, ed i controlli a tappeto delle forze dell'ordine non inibiscono balordi, teppisti e violenti: a Ischia, di notte, la violenza gratuita ed ingiustificata non si placa. E' successo l'altra notte, intorno alle 2.30, all’esterno dell’american bar "Mojito" l'ennesimo, brutto episodio di cronaca.

Per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una violenta rissa che ha visto coinvolti alcuni soggetti che se le sono suonate di santa ragione al punto tale da scatenare il panico tra i presenti che si sono dati saggiamente alla fuga per evitare di trovarsi coinvolti loro malgrado nella colluttazione. Ad intervenire sul posto, gli agenti del commissariato di polizia di Ischia, guidati dal vicequestore Ciro Re, che però sono arrivati quando gli autori della rissa si erano già tutti dileguati.

Gli agenti si sono pertanto limitati a raccogliere testimonianze al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. e sopreattutto individuare gli autori della scazzottata. Attimi di violenza gratuita, ai quali ha assistito anche il Sindaco Enzo Ferrandino, che stava passeggiandoi in zona. Acquisite le immagini di alcune videocamere di sorveglianza presenti in zona, la Polizia è riuscita a risalire ad almeno tre i soggetti che hanno preso attivamente parte alla rissa e che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.