Ischia, svolta nella Sanità: droni e il nuovo ospedale

Prima il volo di un drone per il trasporto di farmaci e campioni biologici tra le isole di Ischia e Procida e la terraferma, poi la posa della prima pietra per l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

È stato un giorno importante per la sanità ad Ischia. Al di là del cerimoniale e dell'aspetto puramente simbolico, la posa della prima pietra da parte del presidente della Regione Vincenzo De Luca, di fatto chiude un lunghissimo periodo di grandi incertezze e apre prospettive nuove nel solco dell'efficienza e dell'assistenza. Ci sono voluti infatti ben trent'anni di controversie, battaglie istituzionali e di piazza per arrivare all'ampliamento del Rizzoli. «E alla fine siamo arrivati a questo giorno che è un bel giorno per tutti noi ischitani» ha commentato a caldo Giacomo Pascale, il sindaco di Lacco Ameno, dove alla fine degli anni 50 l'imprenditore milanese Angelo Rizzoli realizzò a proprie spese (e donò alla comunità isolana) la prima struttura ospedaliera degna di questo nome.



Dall'assurdità del più volte paventato ridimensionamento dell'ospedale Rizzoli a questa «prima pietra» che segna di fatto la chiusura di una epoca contrassegnata da troppe ambiguità. Comprensibile quindi che ieri sull'isola siano sbarcati il governatore De Luca e il manager uscente della Asl Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore. La svolta è maturata negli ultimi anni prima con l'accordo con la Curia vescovile per l'acquisto del terreno (13mila euro) dove edificare la nuova ala del Rizzoli, poi con il via libera a progetto e permessi vari e infine lo stanziamento dei fondi necessari (per i lavori sono stati assegnati dal ministero della Salute 3 milioni di euro, mentre è stato deliberato un investimento da parte dell'Asl e della Regione per una cifra utile a raggiungere il budget stanziato di 4,5 milioni di euro e si prevedono ulteriori 4,5 milioni per completare la struttura e garantire l'acquisto di tecnologie e arredi). «Il Rizzoli - ha detto De Luca - ha avuto un ruolo importante nell'emergenza Covid e questi lavori sono anche un ringraziamento al personale».

Il Rizzoli attualmente conta 69 posti letto e con i lavori di ampliamento arriverà a 112; l'ospedale è stato oggetto di deroga nel Piano ospedaliero regionale del 2019 per mantenere il punto nascita, nonostante il numero di parti all'anno sia inferiore ai 500 previsti dal decreto Balduzzi. L'ampliamento prevede un nuovo padiglione su 4 livelli coperti di circa 700 metri quadrati e garantirà una redistribuzione degli attuali servizi, decongestionando gli spazi grazie all'incremento del 52% dell'area ospedaliera. La nuova ala assicurerà spazi per ambulatori e sale di attesa e la possibilità di ospitare il servizio di oncologia.



Prima, presso l'elisuperficie di Casamicciola c'era stato il volo sperimentale del drone per il trasporto di farmaci e campioni biologici tra le isole e la terraferma. Questa soluzione permetterà tempi estremamente rapidi per il trasferimento materiali e costi, a regime, estremamente limitati, oltreché una forte riduzione dell'impatto ambientale. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell'Asl con la start up campana Unmanned4you, impegnata da 5 anni nello sviluppo di servizi per le imprese, mediante l'utilizzo di droni.