Scarichi fognari fuorilegge a Ischia: sigilli a strutture e a hotel sul mare

Venerdì 9 Novembre 2018, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 19:44

«Irregolarità negli scarichi fognari» e «abusiva occupazione di suolo demaniale»: sono queste le contestazioni che la V Sezione «Urbanistica ed Ambiente» della Procura di Napoli ha contestato ai titolari del «Sorriso Thermae Resort & Spa» e «Hotel La Scogliera» a Forio d'Ischia e del «Giardino Eden» di Ischia, nell'atto di sequestro preventivo delle strutture, o parti di esse, che è stato eseguito oggi dalla Guardia Costiera di Ischia.I decreti di sequestro che gli uomini del Tenente di Vascello Andrea Meloni hanno notificato oggi, sono sottoscritti dai sostituti procuratori Persico, Rametta e De Pasquale ed hanno interessato la totalità del «Sorriso Thermae Resort & Spa» sulla baia di Citara (con un termine concesso di 15 giorni per lo sgombero perché aperto e funzionante) e dell'hotel «La Scogliera» a San Francesco che ha subito il sequestro delle piscine, mentre per quanto riguarda il «Giardino Eden» nella baia di Cartaromana a Ischia sono stati sequestrati 422 metri quadrati, ovvero tutta la struttura ricadente nella concessione demaniale marittima. L'attività di polizia giudiziaria in campo ambientale e demaniale della Guardia Costiera proseguirà sotto il coordinamento della V Sezione della Procura, si evidenzia in una nota.