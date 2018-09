CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Settembre 2018, 08:35

La ricostruzione impossibile, la paralisi dell'economia locale e la rabbia degli sfollati. Questo è lo scenario che si delinea tra Casamicciola e Lacco Ameno, dopo la divulgazione della bozza di decreto predisposta dal governo per il dopo sisma di Ischia. Il documento non ha scatenato solo le ferme reazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca e dei sindaci isolani, ma sta generando un allarme che si diffonde come un torrente sui social. La fibrillazione, in attesa di leggere il testo ufficiale, crea in queste ore un clima esasperato da «tutti contro tutti», di sospetto e delusione. A scendere in campo, con durezza, è anche il comitato «Casamicciola risorgeremo» che, attraverso la portavoce Annalisa Iaccarino, ha diffuso una nota eloquente.«Il presidente del consiglio Conte e il vice presidente Di Maio hanno avallato le richieste di chi antepone gli interessi materiali ed economici al rispetto delle persone, richieste inaccettabili e strumentali che attaccano gli abitanti della zona rossa - riportano a errori e orrori che ricordano i peggiori anni della cosiddetta prima repubblica». La polemica è a fior di nervi tesi. «Eppure sottolinea la signora Iaccarino - venendo nell'isola hanno avuto modo di toccare con mano le assurdità perpetrate ad Ischia, gli abusi, non edilizi ma di potere; hanno gridato scusa in nome del vecchio governo; hanno assicurato che non avrebbero considerato Ischia e i suoi cittadini come figli di un terremoto minore. Così facendo l'attuale governo sta dimostrando di avere a cuore la vuota propaganda politica, non confermando un provvedimento legislativo quale il decreto numero 189 del 17 ottobre 2016, soltanto perché realizzato dal precedente governo per il centro Italia».