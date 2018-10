Sorpreso a spacciare, viene trovato con un'anfora antica in casa a Ischia

Giovedì 11 Ottobre 2018, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 13:29

Arcangelo Scotti, 42enne di Barano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva un grammo e mezzo di marijuana a un acquirente 25enne, identificato e segnalato alla prefettura.Dopo averlo arrestato per spaccio i militari hanno perquisito la sua abitazione rinvenendo in un deposito per attrezzi 575 grammi di marijuana, 3,2 grammi di hashish e 500 euro.Nel corso della perquisizione, in cucina, i militari hanno trovato altro: un’anfora, alta mezzo metro e con un diametro di 35 cm, di verosimile interesse archeologico ma esposta come complemento d’arredo. Il 42enne è stato per questo anche denunciato per detenzione illecita di beni culturali e ricettazione. Adesso è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.