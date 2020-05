Nel corso di due distinte operazioni antidroga i carabinieri di Ischia hanno arrestato due persone: nel primo caso un 40enne incensurato è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di cocaina dopo che, a seguito di servizio mirato, alla vista dei militari tentava di disfarsi di una dose di sostanza stupefacente. Dopo il fermo, nel corso della perquisizione effettuata nella sua abitazione ad Ischia Ponte, venivano rinvenuti altri 5 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,5 grammi, la somma in denaro di 800 euro, materiale per il confezionamento di dosi per la vendita, bicarbonato di sodio utilizzato per il taglio della sostanza e un appunto manoscritto contenente cifre e nominativi dei presunti clienti dello spacciatore mentre nell'auto dell'uomo è stato invece trovato un coltello con una lama di 9 centimetri per il quale è stato denunciato anche per porto abusivo di arma da taglio.

Durante i controlli agli sbarchi al porto di Ischia è stato invece arrestato un 42enne di Casamicciola già noto alle forze dell'ordine che nascondeva negli slip coca purissima del peso di 9 grammi e mezzo e la somma di 400 euro, probabile frutto di attività di spaccio. Tutti e due gli arrestati si trovano attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

