Per la donna straniera «risultata positiva al Covid19, il tampone del Cotugno ha confermato quanto rilevato dai sanitari del Rizzoli di Ischia. Al momento, tuttavia, gli esiti dell'indagine epidemiologica portata avanti dall'Asl Napoli 2 Nord risultano tranquillizzanti». È quanto precisa, in una nota, l'Asl Napoli Nord spiegando che la donna è rientrata sull'isola giovedì dopo un soggiorno di 14 giorni in Lombardia. Venerdì, precisa ancora l'Asl, «presentando dei sintomi febbrili, si era recata all'ospedale Rizzoli dove, immediatamente è stata inserita nei percorsi dedicati ai sospetti COVID-19 e sottoposta al tampone rapido».

«All'esito positivo del tampone rapido, la paziente - come da protocolli regionali - è stata trasferita al Cotugno con barella di biocontenimento sull'idroambulanza dell'Asl Napoli 2 Nord. Le condizioni della paziente risultano buone. L'indagine epidemiologica ha evidenziato che la donna attualmente non svolge alcuna attività lavorativa e che gli unici contatti stretti avuti sull'isola nelle 24 ore intercorse dal suo ritorno sono stati la nuora, la nipote e la figlia. Al momento tutti costoro sono in sorveglianza sanitaria e non presentano alcun sintomo riconducibile al Covid19. L'Asl per prudenza ha attivato anche la sorveglianza allargata, mettendo in quarantena i contatti indiretti della paziente», conclude la nota.

