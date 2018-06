Ischia svenduta per soli 200 euro a settimana: l'isola si ribella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 08:47

ISCHIA. Una offerta stracciata, di quelle che non si vedono neanche nelle peggiori televendite. L'attacco questa volta arriva dal web, e in particolare da un piccolo portale che funge da agenzia di prenotazioni per viaggi e vacanze. Duecento euro per sette giorni di vacanza in alberghi a tre e quattro stelle dell'isola verde. E con la formula all inclusive, che garantisce camera doppia e trattamento di pensione completa con bevande incluse, viaggio in autobus da Lazio e Umbria fino a Napoli, trasferimento a Ischia in nave e persino il trasferimento con vettore locale fino all'albergo di destinazione. Come se non bastasse, per chi ha figli, il terzo e il quarto letto in camera sono assolutamente gratis. L'offerta, veicolata da un'agenzia di Spoleto, è stata promozionata per la prossima settimana, dal 3 al 10 giugno, eppure solo in venti ne hanno approfittato per trascorrere una settimana a Ischia pagando meno di quanto sarebbe occorso - fra spese varie - per starsene a casa propria. Ma intanto questo assurdo di mercato ha gettato un'ombra di forte discredito su quello che è il consolidato brand vacanziero dell'isola d'Ischia.Un caso isolato? In realtà nel recente passato le offerte low cost si sono sprecate, e certo in tempi di crisi possono aver anche aiutato alcuni albergatori in difficoltà. Soprattutto quando si tratta di grandi strutture, può valere il principio di tenere più camere occupate a prezzi più bassi piuttosto che poche camere a prezzi elevati. Ma qui siamo in una condizione ancora diversa. «Trovo assolutamente scorretta la proposta del tour operator, che con questa svendita sicuramente ci rimette, ma che evidentemente cerca di farsi pubblicità. A nostro discapito ovviamente, perchè si parla adesso di Ischia come di una isola dove l'idea stessa di vacanza viene completamente dismessa» accusa Giancarlo Carriero, presidente della sezione napoletana di Confindustria Napoli.