Giovedì 18 Aprile 2019, 08:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recuperata in mare a Ischia una tartaruga rimasta intrappolata in una retina di plastica, molto simile a quella utilizzata per la vendita dei mitili. L’animale era stato individuato in mare in evidente difficoltà proprio a causa della retina che si era attorcigliata intorno alle pinne. Il pronto intervento di un diportista, che ha immediatamente informato la Guardia Costiera, ha scongiurato il peggio e consentito di liberare l’animale dalla plastica e di recuperarlo nel porto di Forio.La Guardia Costiera ha immediatamente organizzato il trasporto della tartaruga Caretta Caretta al Centro ricerche tartarughe marine della Stazione zoologica Anrton Dohrn di Portici, dove il personale specializzato ha prestato le prime cure ed ha accertato la presenza di alcuni piccoli traumi che saranno prontamente curati ad opera del centro, con la speranza che l’animale possa ritornare in mare molto presto.