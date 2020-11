Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura di Napoli, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per il reato di peculato per un ammontare di 760.379 euro nei confronti di 16 albergatori di Forio d'Ischia.

La Tenenza di Ischia ha verificato irregolarità commesse nel mancato versamento dell'imposta di soggiorno, per gli anni 2018 e 2019, da parte delle strutture ricettive predette operanti nel Comune di Forio che non presentavano al Comune le dichiarazioni della tassa di soggiorno che invece riscuotevano e non versavano nelle casse comunali. L'attività investigativa e l'analisi della documentazione acquisita ha consentito la ricostruzione, per ogni singola struttura, dell'importo esatto spettante alle casse comunali. Nelle due annualità di riferimento i mancati versamenti ammontano a ben 760.379 euro e i gestori degli alberghi sono stati denunciati per peculato dato che, con specifico riferimento all'obbligo di esigere e versare la tassa di soggiorno, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

