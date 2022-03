Ischia, terrorizza la ex e il figlioletto e li insegue fino alla caserma: arrestato

Minaccia e insegue la sua ex compagna e il loro figlioletto di 18 mesi fin dentro la stazione dei carabinieri dove tenta poi anche di aggredirla e viene bloccato e arrestato. Sarà un 8 marzo, questo, da ricordare in maniera particolare sull'isola d'Ischia dove nell'ultima settimana si sono moltiplicati gli episodi di violenza e stalkeraggio nei confronti delle donne. Non fossero già bastate le aggressioni violente e i pestaggi in pubblico -...

