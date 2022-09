ischia, tentano la truffa del pacco ma l'anziano non ci casca: due ragazzi denunciati

Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno ricevuto la segnalazione di un una truffa ai danni di un anziano. In particolare il truffatore, spacciandosi per il nipote, aveva contattato telefonicamente l’uomo annunciandogli che, a breve, un corriere gli avrebbe consegnato un pacco dietro il pagamento di una somma di danaro. L’anziano, avendo il sentore che si potesse trattare di una truffa, aveva contattato il nipote che si era recato subito a casa sua dove aveva sorpreso, all'esterno dell’abitazione, un ragazzo che poi si era allontanato velocemente.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo in via Baldassarre Cossa, e non senza difficoltà lo hanno bloccato. Un 20enne di Casalnuovo è stato denunciato per tentata truffa in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli operatori, inoltre, poco dopo, sono riusciti a rintracciare in via De Luca anche il suo complice, identificandolo per un 19enne napoletano, e lo hanno denunciato per tentata truffa in concorso.