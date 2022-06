Un’anziana di Casamicciola Terme denuncia che un truffatore, spacciandosi per il nipote, l’aveva contattata telefonicamente annunciando che a breve un corriere sarebbe passato a ritirare parte di una somma di denaro di cui aveva bisogno per sbloccare dei pacchi da ritirare. La donna, una 81enne, aveva consegnato al un giovane, in due distinti momenti, circa 5400 euro. Ma, nella piazzetta adiacente la sua abitazione, al momento di effettuare la terza consegna di soldi, altri 5000 euro, aveva incrociato il vero nipote che stava rincasando. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i militari hanno rintracciato il truffatore: un 16enne napoletano fermato a bordo di un traghetto in partenza per Napoli, trovato in possesso di 5370 euro (diverse banconote riportavano ancora le pieghe fatte dalla signora) e lo hanno denunciato per truffa aggravata e tentata truffa poiché, nella stessa mattinata, aveva tentato anche di raggirare anche un uomo a Barano d'Ischia. Avviato ilprocedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nei Comuni dell’isola di Ischia.

