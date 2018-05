Ambulanza bloccata a Ischia, turista muore. La verità di Rocco Barocco: «Avevo io le chiavi del lucchetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 30 Aprile 2018, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a IschiaNel negozio sulla piazzetta di Sant’Angelo, Rocco Barocco osserva la porzione di Ischia che gli piace di più e ripensa alla vicenda dell’altra sera. Accetta di raccontare solo a patto che si chiarisca un punto: in questa vicenda ognuno ha fatto il massimo e non c’è nessuna polemica da fare perché quel paletto per vietare l’accesso alle auto non è uno scandalo e non è pericoloso.«No, no, chiariamo subito che i soccorsi sono stati immediati e non c’è stato nessun clamoroso ritardo».«Ma i medici erano già andati a prestare soccorso. Il passaggio dell’ambulanza non c’entra. E comunque i tempi sono stati strettissimi».«Proprio per fare in fretta. Ha chiamato il comandante della polizia municipale di Serrara Fontana, ha spiegato che la sua pattuglia avrebbe impiegato troppo tempo a raggiungere Sant’Angelo, mi ha pregato di utilizzare la chiave che ho a disposizione in questi giorni».