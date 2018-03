Ischia, ubriaco alla guida dell'auto si schianta: muore ragazza 22enne

Martedì 13 Marzo 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 14:06

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata, verso le 4, in località Castiglione tra Ischia e Casamicciola. Una 22enne, Micaela Burlaka, ucraina da anni residente a Forio, ha perso la vita: era a bordo di un'auto con un 28enne, Carlo De Benedictis, che è risultato positivo all'etilometro. L'esito degli esami tossicologici sarà reso noto in giornata. La polizia ha arrestato l'uomo con l'accusa di omicidio stradale aggravato.Secondo la ricostruzione degli agenti, l'uomo - che guidava una Ford - era in compagnia di due donne, tra cui Micaela. A causa della forte velocità e dallo stato psicofisico alterato dall’assunzione di bevande alcoliche, De Benedictis, mentre stava effettuando un sorpasso, ha urtato con le ruote della propria vettura il bordo del marciapiedi, perdendone il controllo e facendo sobbalzare dal finestrino anteriore la giovane donna ucraina, che era ancora viva quando è stata soccorsa ma che è morta durante il trasporto in ospedale. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari.