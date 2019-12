Ischia: paziente morta in idroambulanza, al Rizzoli scatta lo sciopero della fame

Da stamattina due cittadini ischitani stanno effettuando lo sciopero della fame all'interno dell'ospedale isolano, il Rizzoli. La protesta scaturisce dagli episodi degli ultimi giorni che hanno visto il decesso di una paziente cardiopatica 60enne a bordo dell'idro ambulanza che la stava trasferendo in terraferma ed il notevole ritardo con cui è stato trasferito un altro paziente colpito da infarto, trasportato dopo diverse ore di attesa in un ospedale napoletano con un elicottero militare, su cui però non può essere prestata l'assistenza sanitaria da medici civili.

I due cittadini chiedono la dichiarazione di zona disagiata per Ischia e per il suo ospedale e l'adozione della foresteria per il personale non isolano in servizio al Rizzoli, che sovente deve fare i conti con le condizioni avverse del mare, con conseguenze pesanti per l'efficienza dell'intera struttura ospedaliera. La protesta in atto potrebbe approdare a Napoli: i due cittadini in queste ore stanno ricevendo l'appoggio e la solidarietà di molti isolani e personale del Rizzoli e si sta organizzando una manifestazione nel capoluogo.



