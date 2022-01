Isole del golfo di Napoli, sanzioni per guida spericolata e armi

Guida spericolata e armi non dichiarate, il bilancio dei controlli sulle isole del golfo di Napoli. Le violazioni del codice della strada sono state riscontrate a Ischia: 19 le sanzioni amministrative contestate con altrettanti ritiri di patente. Di queste, 17 ad automobilisti per soprasso in curva, le altre due ad 2 autisti che guidavano mentre parlavano al cellulare. Patente ritirata. A Procida i militari hanno invece denunciato 5 persone per la violazione sulla normativa delle armi. Sequestrati 4 fucili da caccia, 2 pistole 7,65 e 42 munizioni perché non custoditi secondo la legge o non regolarmente segnalati.

