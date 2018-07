Le isole ecologiche sono in tilt, a Napoli e a Caserta riecco i rifiuti in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Luglio 2018

A Bagnoli, nell'isola ecologica più a ovest di Napoli, i cancelli sono socchiusi. E i contenitori traboccanti. Si ferma la raccolta dei rifiuti ingombranti, un cartello segnala i problemi e invita gli svuota cantine a ritornare un altro giorno. Stessa disposizione negli altri siti in città. Ed è solo uno degli effetti dei roghi che hanno devastato gli impianti in Campania, quattro negli ultimi due mesi. Disagi più pesanti a Caserta, dove ci sono oltre cento tonnellate di multimateriale (e non solo) in strada, ma la situazione è potenzialmente esplosiva in tutta la regione. Difatti, il governatore Vincenzo De Luca, è impegnato già da settimane a individuare subito due o tre cave, tra i suoli di proprietà del demanio, da utilizzare come siti di stoccaggio: «Dobbiamo tenere gli occhi aperti, non abbiamo ancora risolto il problema», il monito lanciato in occasione dello stop di una linea del termovalorizzatore. Come a dire: l'emergenza resta dietro l'angolo.I DISAGIIn tilt a Caserta la raccolta di plastica, alluminio, vetro, cartoni, ingombranti e altre tipologie di scarti diretti, fino a tre giorni fa, nella piattaforma Di Gennaro spa a Caivano o a quella di San Vitaliano incendiata a inizio luglio. Ma i disagi non sono legati solo ai roghi. Il termovalorizzatore di Acerra continua a funzionare su due linee, la terza è manutenzione. E anche i viaggi dell'umido fuori regione procedono a rilento. Sempre nella città della Reggia si contano almeno cento tonnellate di rifiuti da recuperare. E altre difficoltà si profilano per lo smaltimento dell'umido, per effetto della manutenzione programmata a breve nel sito di Giffoni Valle Piana, unico in funzione: dal 21 giugno fino al 30 luglio l'altro impianto a Pastorano è infatti fermo. «C'è una fragilità evidente nel sistema», ribadisce l'ingegnere Francesco Iacotucci, amministratore di Asìa. Nella raccolta dei rifiuti ingombranti, le difficoltà sono dovute agli incendi delle piattaforme di conferimento, a San Vitaliano, prima, a Caivano, ora. «La partecipata del Comune ha individuato, però, nuovi siti per ripristinare a stretto giro il servizio». Intanto, il comune di Battipaglia ha chiesto l'istituzione di un tavolo permanente con l'obiettivo di risolvere le criticità per l'ambiente e la salute legate alla gestione dei rifiuti. Viste le difficoltà a sversare nello Stir, il vicino comune di Pagani si sta affidando a discariche private. E, in tutta la provincia di Salerno, è scattata la guerra agli incivili. A Eboli sono state già elevate 400 le sanzioni in un anno. A Nocera Superiore 370: il Comune ha inserito un codice a barre sui sacchetti e affidato i controlli alla polizia municipale. Così a Nocera Inferiore, solo nel 2018 sono state già notificate 120 contravvenzioni, l'80 per cento dovuto all'abbandono di rifiuti.