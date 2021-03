Isole del golfo di Napoli, al via i divieti di sbarco per i non residenti

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha emanato i divieti di sbarco per le isole del golfo di Napoli: da domani entreranno in vigore i dispositivi per Procida e Capri e venerdì quello per Ischia.

Nonostante il blocco pressoché totale degli spostamenti tra la regioni, il dicastero che disciplina il settore dei trasporti ha emanato comunque il provvedimento che limita l'afflusso e la circolazione delle autovetture e dei mezzi a due ruote sulle isole campane non appartenenti ai residenti e che per Procida resterà in vigore sino al 31 ottobre prossimo.

Per Ischia il divieto è stato attualmente solo annunciato, nel senso che la Prefettura di Napoli ha comunicato che sarà in vigore dal 2 aprile ma non ne ha ancora divulgato il testo sul proprio sito internet, visto che l'atto al momento non risulta pubblicato ancora sulla Gazzetta Ufficiale.