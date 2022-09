Sito web per l'automobilismo campano: istituita Commissione sportiva Aci Napoli

Promuovere e sviluppare lo sport automobilistico nel territorio è l'obiettivo prioritario della nuova Commissione sportiva dell'Automobile Club Napoli, presieduta da Paolo Scudieri, numero uno dell'Anfia e dell'Adler Group oltre che grande appassionato di auto d'epoca e delle corse motoristiche, spesso vissute in prima persona nelle vesti di pilota. A tal fine, la Commissione appena istituita richiama, intorno ad un tavolo di studio e proposte, professionalità e competenze animate da un comune interesse: contribuire al rilancio dell'automobilismo sportivo, nel segno della legalità, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente, combattendo il frequente fenomeno delle gare abusive, ovvero non autorizzate dalla Federazione ACI così come prevede la legge.

«Occorre facilitare le opportunità di accesso a questo sport che conta una miriade di seguaci nel nostro territorio» dichiara il presidente Scudieri. «Per tale motivo, stiamo lavorando sulla possibilità di attrezzare nuovi ed idonei spazi dove poter organizzare corse regolari, consentendo ai tanti appassionati di potervi partecipare e assistere nella massima sicurezza. Siamo pronti ad aprirci, con il massimo interesse ed entusiasmo, ai nuovi orizzonti costituiti dalle competizioni con motori elettrici per il rilancio di Napoli quale sede ideale in cui organizzare grandi eventi internazionali di questo tipo».

Tra gli obiettivi della Commissione spiccano la promozione di grandi manifestazioni motoristiche, la riscoperta di gloriose competizioni sportive da rilanciare nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti e la rivalutazione di quel prezioso patrimonio tecnico, artistico e culturale costituito dalle auto storiche. Nel corso della riunione di insediamento della Commissione sportiva è stato presentato il sito web www.acisportcampania.it (attivo nei prossimi giorni) che consente di accedere a tutte le notizie utili per seguire meglio e più da vicino l'attività agonistica regionale: calendari, gare, classifiche, regolamenti, circuiti, scuderie, eventi, licenze, ecc.

«Dare nuovo slancio allo sport automobilistico - dice il presidente dell'Automobile Club Napoli, nonché delegato sportivo provinciale e regionale ACI, Antonio Coppola - significa anche alimentare l'indotto che gravita intorno all'auto, a partire dal turismo. Questa iniziativa si richiama alle origini dell'ACI che nacque, più di 115 anni fa, proprio con l'obiettivo di promuovere lo sport ed il turismo automobilistico. Nel contempo rappresenta un ulteriore contributo alla diffusione di una “mobilità responsabile”. Questo sport, insegnando a rispettare le regole, inculca, soprattutto nei giovani, il principio di responsabilità e i valori della vita e della sicurezza stradale».

La Commissione sportiva dell'Automobile Club Napoli è costituita dai seguenti componenti: Paolo Scudieri (presidente), Valentino Acampora (Scuderia Vesuvio), Gianluca Agata (giornalista), Luca Cascone (presidente commissione Trasporti della regione Campania), Giuseppe Casillo (pilota), Pasquale Cilento (fiduciario sportivo regionale ACI), Sergio Colella (Ccnsigliere delegato allo sport della città metropolitana), Ciro Esposito (comandante polizia municipale di Napoli), Emanuela Ferrante (assessore allo sport del comune di Napoli), Giuseppe Gargiulo (commissario tecnico nazionale), Carolina Iovino (vice prefetto di Napoli), Rosario Moselli (segretario della commissione e fiduciario sportivo provinciale ACI), Paolo Romano (country manager di Stellantis & You Italia), Sergio Roncelli (presidente Coni Campania), Maria Pia Rossi (comandante polizia stradale di Napoli), Domenico Rosiello (responsabile ufficio sportivo dell'Automobile Club Napoli), Michele Sabbatino (direttore Automobile Club Napoli), Luigi Scarano (referente regionale ACI Karting), Rosario Sorrentino (Circuito Internazionale Napoli), Ezio Tavolarelli (Acn global service) e Luigi Vinaccia (pilota).