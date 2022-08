Istituto alberghiero di Vico Equense, i lavori di restyling di docenti e bidelli

Pavimenti nuovi, pareti tinteggiate, serrature cambiate, cartongesso lavorato, lampadari e mobili antichi restaurati. Tutto per creare degli ambienti più funzionali dove gli studenti potranno svolgere attività di laboratorio: sala ristorante, sala bar, cucina, reception, front office, back office, spazi esterni. A mettersi all'opera a scuola durante il periodo estivo non è stata una apposita ditta incaricata dei lavori, bensì un gruppo di volenterosi docenti e personale ata che, insieme alla dirigenza, ha sentito la necessità di offrire agli alunni degli ambienti più adeguati ai percorsi di studio. È avvenuto all'istituto alberghiero «Francesco De Gennaro» di Vico Equense, la scuola dei grandi chef, dove in passato hanno studiato anche Gennaro Esposito e Antonino Cannavacciuolo.

Tutto è nato a maggio quando i docenti di sala hanno messo in evidenza alcune carenze delle sale e manifestato l'idea di un restyling. Così il dirigente Salvador Tufano ha deciso di destinare parte dei fondi della scuola a questo progetto. Soldi che sono serviti per acquistare il materiale tra cui mattonelle, lampade, pittura, mobili. Sulla manodopera emerge la singolarità dell'iniziativa: gli stessi docenti, insieme ad altro personale della scuola, hanno deciso di mettersi all'opera per evitare lungaggini burocratiche, inevitabili in caso di affidamento del lavoro a una ditta esterna, e consentire agli studenti di trovare gli ambienti nuovi già a settembre, al rientro a scuola. La realizzazione dei lavori è stata, dunque, a costo zero e su base volontaria. Circa 20 persone si sono armate di pennelli nonostante fosse il loro periodo di ferie.

«L'obiettivo è quello di incrementare l'offerta formativa e restare al passo con i tempi spiega Antonio Scarpati, docente . Abbiamo cominciato il restyling il 6 giugno. Le attività sono ancora in corso con consegna dei locali nella prima decade di settembre. Si è trattato di uno sforzo notevole da parte del personale che pur essendo in ferie ha garantito la propria disponibilità e presenza per il completamento dei lavori». Bancone del bar, tavoli da ristorante, attrezzatura per back office e front office sono alcuni degli aspetti curati dal gruppo di volenterosi docenti. L'istituto, infatti, prevede tre indirizzi di studio: sala e vendita, cucina, accoglienza turistica.

Il plesso in questione è quello della sede centrale, a Santa Maria del Toro, lo stesso che ospita i numerosi eventi organizzati dalla scuola. Incontri e conferenze sono, infatti, all'ordine del giorno al «De Gennaro», scuola che nel corso degli anni ha mostrato grande sensibilità anche verso i temi della legalità. Proprio all'istituto alberghiero di Vico Equense lo scorso anno si è tenuta la giornata in memoria di Giancarlo Siani, in collaborazione con Il Mattino, durante la quale sono state regalate agli studenti 500 copie del libro «Per Giancarlo Siani», realizzato dal Mattino. Evento in cui si è ricordato il giornalista ucciso dalla camorra a soli 26 anni e durante il quale si sono commossi tutti: giornalisti, forze dell'ordine, studenti, insegnanti. Un giorno in cui si è ribadito il concetto che ogni piazza, strada, scuola, teatro dovrebbe essere intitolato alle vittime innocenti della camorra perché questo racchiude un significato importante e cioè che non possono essere dei proiettili a fermare la lotta contro la criminalità. Il compito della scuola è contribuire all'educazione dei ragazzi e l'alberghiero di Vico Equense lo fa puntando alla cultura e fornendo luoghi idonei allo studio e alla formazione.