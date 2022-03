Lotto, Campania protagonista: centrate vincite per oltre 43mila euro

La Campania torna protagonista grazie al Lotto: nel concorso del 24 marzon sono stati vinti in regione per 43.500 euro. La vincita più alta ha premiato un giocatore di Pietrelcina, in provincia di Benevento, dove un giocatore è riuscito a vincere 19 mila euro grazie a 3 ambi e un terno.



Si festeggia anche in provincia di Napoli, rispettivamente a Qualiano dove un giocatore ha centrato un premio pari a 13.500 euro, e a Procida con una vincita da 11 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,4 milioni di euro, per un totale di 236 milioni da inizio anno.