Crociere: l'Italia traina la ripresa, ​in arrivo le nuove ammiraglie Msc

È l’Italia il Paese che sta trainando la ripresa dell’industria crocieristica. Dall’Italian Cruise Day i dati che incoronano il nostro Paese notificati da Msc Crociere, la compagnia cui va l’indiscusso merito di aver avviato la ripartenza nell’agosto del 2020 grazie ad un protocollo sanitario che l’equipe tecnica dell’armatore Gianluigi Aponte ha messo a punto con scienziati e ricercatori di fama internazionale. La costruzione dell’ormai famosa bissa sanitaria ha avuto effetti straordinari per Msc Crociere ed è stata utilizzata anche in altre attività turistiche ed economiche.

Le previsioni confermano che la fiducia nella sicurezza delle criciere è stata ritrovata. Nel 2021 si prevede, infatti, di movimentare a livello globale oltre 4 milioni di passeggeri, di cui 1,5 milioni (pari a oltre un terzo del totale) in Italia. La Liguria avrà un ruolo importantissimo con oltre cinquecentomila crocieristi ma anche Civitavecchia, Napoli e tutti i porti del Mezzogiorno giocheranno una partita importante. Previsioni solide, dunque, a conferma che i dati di una crescita solida si erano già intravisti nei consuntivi del 2020. Insomma, dopo il fermo totale del settore, proprio Msc Crociere aveva programmato da agosto in poi ben 400 scali in Italia di cui una trentina nel solo le porto di Napoli.

«L’Italia è stato il primo Paese al mondo - ha detto il direttore Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa - a far ripartire le crociere, con Msc Grandiosa da Genova ad agosto 2020, e si conferma anche quest’anno il mercato trainante per la nostra Compagnia a livello globale, con una movimentazione pari a oltre un terzo del totale mondo. Oggi abbiamo già 12 navi operative, su un totale di 19 unità. Guardiamo quindi al futuro con prudente ottimismo, supportato dal buon andamento delle prenotazioni per il 2022, anno in cui prevediamo di registrare dati in significativa crescita e il ritorno all’operatività dell’intera flotta, che raggiungerà le 21 unità grazie all’arrivo di Msc World Europa (in costruzione nei Cantieri dell’Atlantico in Francia) e Msc Seascape (in Costruzioni nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone)».

E veniamo alle destinazioni. Massa ha ribadito che è stata riscontrata una forte domanda per le mete di prossimità, con l’Italia e il Mediterraneo tra gli itinerari più gettonati, mentre già da qualche tempo si sta osservando un trend di crescita delle prenotazioni per le mete di tutto il mondo, tra cui Nord Europa, Emirati Arabi, Caraibi e Arabia Saudita. Quest’ultima, in particolare, una novità assoluta a livello mondiale.

«Insomma - ha detto il direttore Italia della compagnia - nonostante la pandemia, prosegue a pieno ritmo il piano di espansione della flotta di Msc Crociere che punta a raggiungere le 29 navi entro il 2027, grazie ad un investimento totale di 13,6 miliardi di euro che include la costruzione di nuove navi sostenibili e a ridotto impatto ambientale e il lancio di un nuovo brand crocieristico di lusso, Explora Journeys, che prevede la costruzione di 4 nuove navi con Fincantieri per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro e le prime due unità in consegna nel 2023 e 2024».

Bisogna anche ricordare che 2021 sono entrate in servizio due nuove ammiraglie: Msc Virtuosa (costruita in Francia) e Msc Seashore (costruita in Italia). E poi l’ambiente. La Msc World Europa, sarà la prima nave a gnl (Gas Naturale Liquefatto), della compagnia, Il combustibile fossile più ecologico al mondo alimenterà anche Msc Euribia, la cui costruzione è iniziata quest’anno e il cui debutto è previsto per il 2023.

A proposito di Euribia, all’Italian Cruise Day è anche rimbalzata la notizia che Msc Crociere con questa nuova ammiraglia celebra l’International Artist Day, dando l'opportunità ad artisti e designer di tutto il mondo di trasformare lo scafo della nuova MSC Euribia in una gigantesca tela galleggiante per comunicare l'importanza del rispetto dell'ambiente. La nave, che sarà la più avanzata dal punto di vista ambientale di tutta la flotta Msc fino ad oggi, prende il nome dall'antica dea Eurybia che imbrigliava i venti, il tempo e le costellazioni per dominare i mari.

Il contest artistico appena aperto rappresenta il continuo impegno della Compagnia nei confronti dell'ambiente e la sua volontà di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. Le candidature saranno sottoposte al giudizio di una giuria internazionale che comprende il famoso artista Jben, noto per i suoi affreschi di sabbia che vengono poi cancellati dalla marea, l'architetto Martin Francis e Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere. Il fortunato vincitore vedrà la sua opera d'arte esposta sullo scafo della nave, come una galleria all'aperto. Altri cinque finalisti avranno i loro disegni esposti in una mostra direttamente a bordo di Msc Euribia, dove la loro arte e il suo importante messaggio saranno un esempio per gli anni a venire.