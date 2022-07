ItaliaGioca Senza Frontiere, Saviano rappresenta la Campania a San Prospero

La squadra allestita dalla pro loco Il Campanile rappresenterà Saviano alla sesta edizione di ItaliaGioca Senza Frontiere in svolgimento da stasera e fino a domenica a San Prospero nel modenese. Divertimento, solidarietà, amicizia, spirito goliardico, spettacolo e soprattutto i giochi, questo lo spirito che anima la manifestazione, un progetto ispirato al famoso programma televisivo Giochi Senza Frontiere trasmesso dalla Rai per circa 30 edizioni. 14 squadre in rappresentanza di 13 regioni e Saviano gareggerà per la Campania. In gara ci saranno Verbania (Piemonte),Dalmine (Lombardia), Val Cosa Meduna ( Friuli Venezia G.), Cartigliano ( Veneto), Moconesi (Liguria), Parma (Emilia Romagna), San Prospero (Emilia Romagna), Castelfranco Piandiscò (Toscana), Pescara (Abruzzo), Terracina (Lazio), Cagliari (Sardegna), Pescopagano (Basilicata) e Firmo (Calabria).

La squadra di Saviano si avvale del patrocinio del comune e della regione Campania ed é stata presentata alla comunità nel corso di una serata alla quale hanno partecipato il sindaco Vincenzo Simonelli, i consiglieri regionali Francesco Iovino e Giovanni Mensorio e il presidente provinciale Unpli Luigi Barbati. La manifestazione di gioco-spettacolo tra i Comuni italiani, ha per tema le favole e i costumi di Saviano sono ispirati al Mago di Oz. Questa sera dunque cena da favola con tutte le delegazioni, domattina sfilata per il centro della città e ricevimento istituzionale con la presentazione delle squadre e in serata il via ai giochi.