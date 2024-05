Bisogna fare un passo indietro nel tempo. Un lunghissimo passo indietro di 14 anni per un “6” centrato a Napoli di ben 72 milioni di euro alla tabaccheria Di Lorenzo in corso Vittorio Emanuele: era il 27 dicembre del 2010. Basta, invece, andare a ritroso di un anno, fino al 16 febbraio del 2023 per una festa che ha coinvolto la Campania e altre regioni d’Italia. Non un giorno qualunque. Ma il giorno del jackpot dei record, il più alto che sia stato mai incassato: 371 milioni di euro. Il jackpot d’Italia è stato soprannominato. Perché si trattava di un sistema a quote, diviso per 90 fortunati.

I mini paperoni

E in Campania di quote, costo 5 euro l’una, ne sono state vinte ben 14. Vincita pro capite 4 milioni di euro. E la Campania fu la regina l’anno scorso. Il record nazionale di quella vincita per quote appartiene ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie. Napoli e provincia hanno avuto altri sei vincitori. Il jackpot record centrato, vide la Campania prima regione, davanti a Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia, tutte e tre con 9 vincite. Nell’elenco, oltre a quella di Atripalda, tabaccherie di Sant’Antimo, Piano di Sorrento, Afragola, Casoria, in provincia di Napoli, e una a Casal Velino in provincia di Salerno. Ad Atripalda per giorni si festeggiò al bar tabacchi “Paradiso delle Stelle”. Da allora più nulla. Solo piccole vincite rispetto al jackpot con punti 5. Per il 6 milioni a bisogna andare indietro di ben 14 anni quando, il 27 dicembre del 2010 furono vinti quasi 72 milioni di euro, sempre grazie ai una schedina di due euro, giocata in una ricevitoria di corso Vittorio Emanuele. Entrata nella classifica delle vincite più alte di sempre. Sono in tutte venti le supervincite che sono state realizzate in Campania. Ma quella di ieri rientra nella top ten. Vediamo la classifica nazionale: 371 milioni divisi per 90 fortunati in diversi luoghi nel 2023; 209 milioni a Lodi nel 2019; 177 milioni il 30 ottobre a Milano sempre divisi tra più giocatori; 163 milioni il 27 ottobre 2016; 147 milioni il 22 agosto del 2009 a Bagnone in Toscana; 139 milioni il 9 febbraio divisi per due a Parma e Pistoia; 130 milioni il 17 aprile 2018 a Caltanisetta; 100 milioni il 23 ottobre 2008; 94 milioni il 12 maggio del 2012 a Catania; 93 milioni il 25 febbraio del 2017 a Mestrino.

La Campania è tra le regioni più fortunate per quanto riguarda le vincite al Superenalotto dalla sua nascita, il 3 dicembre del 1997: conta infatti ben 18 vincitori, segue il Lazio con 12; terza l’Emilia Romagna sempre con 12, a seguire la Puglia con 10 super fortunati.

Ora per il concorso di questa sera si parte da un montepremi per il “6” di 19 milioni di euro. Ma in tanti si accontenterebbero di molto, ma molto meno.