«Je sto vicino a te», martedì 19 marzo il concerto omaggio per Pino Daniele

Venerdì 15 Marzo 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2019 15:55

Pino Daniele avrebbe compiuto 64 anni il 19 marzo. Nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico Napoli continua a ricordare il cantautore scomparso prematuramente pochi anni fa, e lo fa con la sua musica, con il concerto «Je sto vicino a te» alle 21 al Palapartenope. Una manifestazione fortemente voluta dal sindaco Luigi de Magistris, anche quest'anno regalata ai cittadini e ai turisti dall'Assessorato alla Cultura, un memorial realizzato da Nello Daniele con la direzione artistica di Federico Vacalebre, uno dei massimi conoscitori della canzone di Pino e organizzato da Gennaro Manna, è un omaggio sincero per forma e contenuto: un gruppo di artisti famosi ed emergenti rileggono il canzoniere del Nero a Metà come in un rito laico, davanti a un pubblico-famiglia: l'ngresso è gratuito, ma si dovrà scaricare il biglietto fino ad esaurimento, sabato 16 marzo dalle 11 sul sito del Comune o presso il botteghino del Palapartenope.Sul palco si alterneranno numerosi artisti, noti e meno noti, che reinterpreteranno le canzoni di Pino. Accanto a Nello Daniele si asseconderanno gli Avion Travel, Enzo Avitabile, Tony Esposito, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Raiz e Lina Sastri. Sarà un'edizione che punta molto sulle donne, a cui Pino teneva tanto, un anno si regalò una band interamente in rosa e sui giovani emergenti come La Zero, i Suonno d'Ajere e Sara Tramma. Sul palco anche un altro storico musicista dell'Uomo in Blues, Antonio Annona, di un rapper americano di Napoli, nel segno della linea rossa che da Carosone porta a Liberato, passando per Pino: Speaker Cenzou con Il Nucleo.Gianni Simioli e Federico Vacalebre racconteranno i loro ricordi per una serata che non ha bisogno di presentatori e in cui ogni artista chiamerà chi lo seguirà. Pino Daniele si conferma l'anima dei napoletani che non perdono mai l'occasione per ricordarlo e cantare in coro le sue canzoni immortali. Su Canale 21 sarà possibile seguire la diretta del noncompleanno del Nero a Metà.