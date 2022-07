Jennifer Lopez a Capri, tour dell'isola e sano relax prima del concerto

Il relax dopo le prove del concerto che Jennifer Lopez terrà stasera alla certosa di San Giacomo a Capri è servito alla star più seguita del momento che ha voluto ripercorrere da solo lo stesso itinerario che fece l’anno scorso mano nella mano con Ben Affleck, il bello del grande schermo al quale ha detto finalmente si il 16 luglio a Las Vegas, dove ha deciso addirittura di cambiare il suo cognome, da Lopez a Jennifer Lynn Affleck.

Prima tappa il ristorante Le Camerelle, stesso tavolo sulla strada dello shopping e della moda griffata da cui il ristorante ha preso il nome. L’attrice, che questa sera si esibirà in Certosa, in un look total white si è lasciata fotografata con il proprietario Vincenzo Nicastro che è sceso a salutarla dopo averla riconosciuto nel gruppetto. Jlo s'è seduta con le amiche per discutere dell’organizzazione dello spettacolo e per un taste drink prima di riprendere le prove in Certosa.

Al rientro in albergo ancora una tappa gastronomica per un assaggio di pizza a Villa Verde, un altro dei ristoranti frequentati dalla Lopez quando è in vacanza sull’isola, che sapendo del suo arrivo l’hanno accolta con il motivo che viene cantato a tutti gli stranieri “That’s amore” con tanto di pizza a forma di cuore per festeggiare anche sola senza suo marito il loro matrimonio.

E nello storico ristorante La Capannina ancora una delle importanti guest star dell’evento LuisaViaRoma Vanessa Hudgens, la famosa attrice americana che giovanissima arrivò al successo nel 2006 per essere stata tra i protagonisti del film High School Musical tanto da diventare una trilogia. Ad accogliere alla Capannina la brillante attrice americana il proprietario Antonio De Angelis ed il nipote Andrea della quarta generazione di ristoratori della Capannina, che nel corso della loro attività hanno ospitata da Onassis a Kirk Douglas sino agli storici habitué Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e Fiona Swarovski.