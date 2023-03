Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava.

La notizia è stata riportata da alcuni siti di informazione locale. Calà sarebbe stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per quello che potrebbe essere stato un infarto.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++