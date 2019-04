Jorit sbarca a Palma Campania: murales ispirato al rivoluzionario Vincenzo Russo

Lunedì 1 Aprile 2019, 14:52

È arrivato un po’ a sorpresa, anche se pare che l’amministrazione comunale lo stesse corteggiando da tempo: Jorit Agoch, lo street artist di origini napoletane che ha legato il suo nome a numerosi murales, è sbarcato a Palma Campania. Jorit ha scelto la parete di uno stabile situato nelle palazzine popolari di via De Gasperi per realizzare un’opera ispirata a Vincenzo Russo, intellettuale e attivista della Rivoluzione napoletana del 1799 che fu giustiziato come martire in piazza Mercato a Napoli e che era originario proprio di Palma Campania.Jorit ha provveduto a scrivere una frase dello stesso Russo, poi si è messo al lavoro: terminerà tra circa 15 giorni ma intanto la curiosità per ciò che realizzerà è già tanta. «Per noi è un onore avere Jorit qui. È il segno di una vivacità culturale che cresce sempre più nella nostra cittadina. La scelta delle palazzine popolari di via De Gasperi non è casuale: puntiamo alla riqualificazione di questa zona con questa ed altre iniziative», è il commento del sindaco Nello Donnarumma