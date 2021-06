Just Eat, svolta lavoro: duecento rider assunti a Napoli

«Per la prima volta sono felice di uscire la mattina per andare a lavorare. Da due settimane sono stata assunta a Just Eat». Fortuna Monteriso, 43 anni, residente al Vomero, è una degli oltre 200 rider assunti a Napoli per il servizio del delivery food. La consociata italiana di Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati