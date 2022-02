Just Eat e carabinieri di Napoli, c'è l'accordo: realizzato un decalogo con consigli per rider

Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, ha avviato una collaborazione con l'arma dei carabinieri di Napoli per la condivisione di informazioni e consigli utili per prevenire situazioni di pericolo per i courier dipendenti. È stato così realizzato un decalogo chiaro e fruibile per i courier con consigli specifici su come affrontare ed evitare diverse situazioni di pericolo, operando in sicurezza.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Natale solidale, Just Eat insieme alla Caritas doneranno pasti a 400... IL LAVORO Just Eat a Napoli, oltre 200 rider assunti con il Ccnl del settore... IL LAVORO Just Eat, svolta lavoro: duecento rider assunti a Napoli

Il documento, condiviso con tutti i courier dipendenti di Just Eat, si legge in una nota, illustra come comportarsi in caso di furto, aggressione o rapina e fornisce indicazioni e accorgimenti su come reagire nelle situazioni pericolose, evidenziando l'importanza della denuncia e comunicando le applicazioni più utili da utilizzare in caso di pericolo come l'app dei carabinieri che permette di trovare la stazione più vicina e contattare direttamente il 112. Nel decalogo sono inoltre contenuti sia i comportamenti da tenere, sia cosa non fare, come ad esempio non consegnare al piano in zone particolarmente pericolose e come parcheggiare il mezzo, sempre in zone luminose preferibilmente davanti a telecamere.

Inoltre, i courier vengono informati in modo dettagliato sull'esistenza del fondo di solidarietà per le vittime di estorsione e come farvi ricorso. «Crediamo che la collaborazione nata a Napoli possa rappresentare l'inizio di un progetto più ampio a livello nazionale con l'obiettivo comune di tutelare i nostri lavoratori e le comunità locali, in un'ottica di collaborazione pubblico privato», ha sottolineato Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia.