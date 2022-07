Kaos, 110 metri nelle acque stabiesi

Sarà a Castellammare per il week end e ha scelto lo Stabia Main Port per una pausa dalla navigazione. Non è passato inosservato l'ingresso di Kaos, yacht da 110 metri lungo la banchina che già ospita mega yacht. L'imbarcazione che fu costruita da Oceanco per lo sceicco Khalifa Al Thani, deceduto prima che lo yacht venisse ultimato, è stato poi venduto al nuovo armatore ad ottobre 2018.

Recente anche il restyling degli interi disegnati da Sam Sorgiovanni che propongono spazio e lusso per i 30 ospiti che possono essere ospitati in 15 cabine, serviti da un equipaggio di 39 persone. Per l’armatore c’é invece un intero ponte a suo uso esclusivo. Tra le particolarità a bordo del Kaos: il salone principale da 135 metri quadrati di spazi sotto un soffitto ricoperto di strisce di alluminio dorato, la piscina di poppa con acquario integrato, con al livello inferiore un beach club completo di palestra e bagno turco, ed accesso al mare attraverso una piattaforma pieghevole. L'ultimo gioiellino in ordine di tempo attraccato a Castellammare è frutto del lavoro dell’ Agenzia Marittima Luise che ha reso l’approdo dei Mega Yacht Stabia Main Port meta sicura per imbarcazioni di lusso.