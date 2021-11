Katana, droga e pistola a salve sequestrati a un insospettabile

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 53enne di Ottaviano. Durante una perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana, una katana di oltre 90 centimetri, una pistola a salve e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.

Sono invece finiti in carcere due incensurati di origini marocchine: fermati in via Vastola, a Poggiomarino, avevano addosso alcuni oggetti appena rubati in un’autovettura in sosta. In più, un 61enne di San Giuseppe Vesuviano è stato identificato in strada nonostante la misura dei domiciliari gli imponesse di rimanere in casa: denunciato. Stesso provvedimento per un 36enne al quale era stato prescritto il divieto di dimora nella provincia di Napoli identificato si trovava in piazza Garibaldi, nel comune di San Giuseppe Vesuviano.