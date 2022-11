Katana nascosta nel bagagliaio con una lama di 98 centimetri

Controllo a San Pietro Infine, nel Casertano: per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere è stato denunciato un trentanovenne. In seguito a una perquisizione personale e a bordo dell'auto, l'uomo è stato trovato in possesso di una katana della lunghezza di 98 centimetri, riposta all'interno del bagagliaio. L’arma, trasportata senza alcun giustificato motivo, è stata sottoposta a sequestro.