Kebab fuori orario, 5 giorni di chiusura per un locale di Portici

Portici – Dalle pizze al kebab, il pugno duro della Municipale di Portici non risparmia nessun trasgressore. Ieri sera è toccato a un locale che vende il celebre piatto arabo al Corso Garibaldi. Dopo le 21 e 30 gli agenti hanno notato clienti che ancora ritiravano le consegne in negozio, motivo per cui l’attività è stata sospesa per cinque giorni.

Una ulteriore chiusura che arriva a pochi giorni dallo stop nei confronti di una pizzeria. Anche in quel caso a decretarne la sospensione è stato l’asporto continuato oltre l’orario consentito. Nonostante l’ordinanza firmata dal sindaco Enzo Cuomo sia ormai in vigore già da qualche settimana – il documento è stato anche prorogato – continuano le trasgressioni puntualmente intercettate dalla polizia municipale.

Eppure i principali interventi che stanno tenendo impegnate le forze dell’ordine sono altri. In primis l’utilizzo delle mascherine. Almeno una ventina i verbali che gli investigatori hanno redatto nel corso delle ultime 48 ore nei confronti di persone sprovviste di dispositivi di protezione.

Tanti i controlli e le relative multe anche per quanto riguarda gli spostamenti non autorizzati. L’inserimento della Campania in zona rossa pare non aver ancora sortito l’effetto desiderato, basti pensare ai tanti giovani che si spostano da un comune all’altro, incuranti del divieto.

Sul fronte Covid è stato poi il sindaco Cuomo in mattinata a fornire un dato aggiornato sulla città della Reggia. Le informazioni rese pubbliche dal primo cittadino attestano un leggero calo di contagi. Attualmente sul territorio porticese si contano 274 positivi al Covid. Un numero che non desta preoccupazione eccessiva, soprattutto se paragonato alle realtà limitrofe di Portici, dove i contagi sono in continua evoluzione.

Ultimo aggiornamento: 17:23

