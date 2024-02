Kevin Kurti arrestato in Albania: il broker del narcotraffico sfuggì al blitz di Napoli

Catturato in Albania il broker del narcotraffico, artefice dell'accordo tra i gruppi criminali di Napoli e Calabria. L'uomo è Kevin Kurti, sfuggito al blitz di tre settimane fa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, ora in manette nel suo paese d’origine.

Carabinieri, SCIP e Polizia Albanese lo hanno individuato nella casa di famiglia, a Durazzo. Finisce oggi, dunque, la fuga di Kurti, broker del narcotraffico tra i vari clan e importante trafficante albanese di cocaina, il 26enne è considerato il perno attorno al quale ruotò l’accordo tra Simone Bartiromo – elemento di spicco dell’organizzazione oggetto di investigazioni - e Sebastiano Romeo, “fornitore” di cocaina calabrese, stanziato a Bianco.

Le indagini non si sono mai fermate e i Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e con la preziosissima collaborazione dello SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) e della Polizia albanese, hanno rintracciato Kurti a Durazzo. Quando le teste di cuoio hanno fatto irruzione, non ha opposto resistenza. È ora ristretto in un penitenziario albanese, in attesa dell’estradizione.