Così i killer del clan Lo Russo volevano punire il «re delle pizze»

Martedì 5 Giugno 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 22:59

«Voi le persone le curate, noi le sconcichiamo». Sono le parole che due affiliati al clan Lo Russo pronunciarono ai fratelli medici Luigi e Antonio D’Ari. Una frase sinistra, che mise paura, perché rientrava in un preciso progetto criminale: «Allentare la pressione di Marco Iorio nei nostri confronti», come hanno spiegato i due fratelli medici, da quindici giorni in cella con l’accusa di favoreggiamento e di interposizione fittizia di beni aggravati dal fine mafioso. Clan, ristoranti e vendette abortite sul nascere. È questo lo scenario che emerge dagli interrogatori di Antonio e Luigi D’Ari resi pochi giorni fa al pm Enrica Parascandolo, nel corso delle indagini sulla gestione di alcuni ristorante sul Lungamare. Ricordate il punto? Mentre i fratelli Iorio erano in cella, i fratelli D’Ari avrebbero accettato di rilevare dal custode giudiziario i ristoranti, salvo poi riconsegnarli agli stessi Iorio, dopo la loro (parziale) assoluzione. Un piano nel quale il rapporto con Marco Iorio (che non è indagato in questa vicenda) si incrina. Ed è in questo scenario che, secondo le indagini della Dia, sarebbe maturato il progetto di uccidere il re delle pizzerie, rivolgendosi ad alcuni boss del clan Lo Russo (anch’essi interessati alla gestione dei ristoranti).