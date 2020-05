Kit rapidi introvabili nelle farmacie di Napoli: «Poco sicuri, meglio i test sierologici»

A Napoli alcune farmacie li vendono ma i cittadini non possono acquistarli. Esistono in confezioni singole e in kit che ne contengono fino a 40 ma la loro attendibilità non è stata ritenuta affidabile. Al centro di polemiche e confusione, ci sono i test rapidi per la rilevazione del Covid-19, quelli basati sull'identificazione di anticorpi sia di tipo IgM che IgG, diretti verso il virus Sars-Cov-2. In pratica si tratta dei kit che, in pochi minuti, con una goccia di sangue estratta pungendo un dito, sarebbero in grado di rilevare la negatività o positività della reazione anticorpale al Coronavirus. Uno strumento adottato dalle aziende sanitarie per gli screening veloci sul personale ospedaliero e i pazienti sospetti ma, che fuori dalle mura ospedaliere, è ancora off-limits. L'eccezione, almeno per ora, riguarda il personale sanitario che è l'unica categoria autorizzata all'acquisto dei test rapidi in farmacia ma anche questa possibilità ha sollevato pareri discordi.

Ad oggi, la maggior parte delle farmacie di Napoli e provincia, che vendono questa tipologia di test rapidi, propongono kit con 40 confezioni, della ditta Vivadiag. Il prezzo, che può variare dai 20 a 25 euro per ciascun test, arriva ad una cifra di mille euro al massimo e deve essere necessariamente accompagnato da una certificazione che attesti l'appartenenza dell'acquirente alla categoria dei sanitari, con l'individuazione della matricola del medico o il tesserino di infermiere. Se inizialmente, i farmacisti avevano mostrato un certo interesse nella commercializzazione dei kit, ormai sono pochi i punti vendita dove è ancora possibile acquistarli e dunque questi kit sono divenuti di fatto introvabili. «I primi test rapidi su base anticorpale sono arrivati nelle farmacie partenopee ed in Campania verso fine febbraio e già a inizio marzo sono cominciate le vendite, esclusivamente ai sanitari - spiega a tal proposito Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli - l'entusiasmo e l'interesse che inizialmente avevano suscitato tra i farmacisti si sono rapidamente spenti».

Non sono mancati episodi di cancellazione di forniture dei kit, mai giunti a destinazione perché i farmacisti avevano cambiato idea oppure di farmacie che dopo la prima fornitura hanno interrotto la vendita, considerata un flop.

«Questi test non hanno una validità comprovata e possono rivelarsi funzionali solo quando collegati ad un percorso di controllo e screening sanitario strutturato, come avviene ad esempio negli ospedali dove ai test rapidi seguono i tamponi o altri percorsi diagnostici» aggiunge Di Iorio.



A conti fatti, l'utilità dei test rapidi potrebbe riguardare «le aziende o le fabbriche private che, su indicazione del medico del lavoro e in ambienti specificatamente preposti, potrebbero eseguire gli screening sui lavoratori per tutelarli maggiormente» afferma il presidente che chiarisce senza mezzi termini la posizione contro il fai da te di Federfarma. «I test rapidi non possono sostituire il tampone rino-faringeo e la nostra indicazione è di non venderli in farmacia, anteponendo la professionalità e l'etica ad un profitto commerciale» sottolinea ancora Di Iorio.

L'alternativa, per chi vuole togliersi ogni dubbio, è eseguire il test sierologico nei laboratori privati convenzionati che infatti in questi giorni stanno effettuando numerosi esami. «Il prezzo, in questo caso, si aggira tra i 40 e i 50 euro per un servizio che dovrebbe avere un costo calmierato dalla Regione Campania al fine di incentivare gli screening della popolazione» polemizza Antonio Di Nardo nel documento sottoscritto dal sindacato Cobas Cardarelli.

