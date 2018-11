Arbitri donne spiate nel Napoletano: guardalinee accusato anche di molestie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 11 Novembre 2018, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non le avrebbe solo filmate, ma con una di loro ci sarebbe stato anche un approccio fisico. È indagato a piede libero per molestie e tentata violenza sessuale un ex guardalinee professionista della sezione di Castellammare di Stabia, accusato di aver approfittato della sua posizione per introdursi negli spogliatoi in cui le giovanissime colleghe facevano la doccia dopo gli allenamenti o aver diretto partite dilettantistiche. La storia è venuta fuori in seguito al pronunciamento della giustizia sportiva, che in primo grado ha disposto che l'ex direttore di gara sia radiato. A questo provvedimento, potrà appellarsi agli organi preposti.Lui ha 35 anni, vive a Scafati, era iscritto alla sezione stabiese dell'Aia da sempre e negli ultimi anni aveva sbandierato anche in Lega Pro, raggiungendo dunque i campionati professionistici.Un trampolino, quello, per poter puntare alla serie B e al grande salto in serie A, con ancora una prospettiva di carriera importante davanti. Ma non avrebbe resistito all'impulso di approfittare di quel suo «diritto».