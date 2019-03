L'accusa di Cesaro: «Vertenza Na-Met, nessuno dei vertici Ctp è venuto al tavolo»

«Oggi nessuno dei vertici della CTP, sebbene debitamente invitati, ha ritenuto di dover prendere parte all'audizione convocata in Terza Commissione per affrontare i nodi della vertenza Na-Met. Si tratta di un evidente caso di irresponsabilità istituzionale consumato peraltro sulla pelle delle 24 famiglie dei lavoratori che rischiano di finire in mezzo ad una strada». Lo afferma il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, a margine della seduta della Terza commissione permanente del Consiglio regionale della Campania convocata sulla vertenza NaMet-Ctp. «Visto che Maometto non va alla montagna - rende noto Cesaro - ho proposto di tenere l'audizione presso la sede della società ». «Invitando, ovviamente, le famiglie dei 24 lavoratori irresponsabilmente snobbate, auspicando che il sindaco metropolitano de Magistris voglia opportunamente farsi carico di queste 24 famiglie», conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia.

