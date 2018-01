Universiadi a Napoli, partono le gare per il restyling del Collana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Gennaio 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 09:43

Napoli 2019, parte la gara d'appalto per il Collana: l'Aru, l'agenzia regionale per le Universiadi, pubblica il bando per gli interventi. Che sono saliti da nove a dodici milioni perché ora comprendono anche i lavori per la sicurezza dal punto di vista sismico. In attesa della nomina del commissario, che sarà il prefetto di Catanzaro Luisa Latella, l'agenzia guidata da Raimondo Pasquino, continua il suo lavoro per presentare un lavoro quanto più avviato possibile al funzionario di governo che avrà il compito di preparare i giochi degli universitari entro un anno.Il Collana è stato inserito quasi «di forza» tra quelli utili per le Universiadi. Dopo la chiusura dell'impianto per questioni di sicurezza, la Regione ha evitato la privatizzazione della struttura inserendo lo stadio tra le opere utili per Napoli 2019. In realtà l'intera struttura sarà utilizzata soprattutto per gli allenamenti visto che per difficoltà logistiche, soprattutto legate ai parcheggi non in grado di ospitare pullman e tifosi, non può ospitare vere e proprie gare. Dopo la conclusione della progettazione esecutiva, ora viene pubblicata la gara d'appalto per gli interventi di restyling. Che sono cresciuti dagli iniziali 8,5 milioni a 12 milioni per l'adeguamento antisismico delle tribune, della piscina e delle palestre.