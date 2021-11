L'Ambasciatore di Israele a Napoli a spasso tra i presepi di San Gregorio

Visita a sorpresa dell'ambasciatore d'Israele a Napoli. Dopo aver visitato in mattinata gli scavi archeologici di Pompei, Dror Eydar ha voluto proseguire il suo tour (si trattava di una visita privata) spostandosi a Napoli.

E nel suo giro a piedi per le vie del centro non ha rinunciato ad una tappa a San Gregorio Armeno, dove ha incontrato il maestro pastoraio Marco Ferrigno, con il quale si è complimentato per le opere artigianali realizzate in occasione del prossimo Natale.