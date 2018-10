Posillipo, il parassita fa strage di pini: già abbattuti 34 alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:34

C'erano una volta i pini di Posillipo: 34 sono stati abbattuti, altri 20 aspettano la stessa sorte. A infettarli è stato un parassita chiamato Cocciniglia Tartaruga. È un dato di fatto: il panorama da cartolina della città si è trasformato nella foto della desolazione. Via Tito Lucrezio Caro, chiusa al traffico dal 2 ottobre per rischio crolli d'alberi (l'accesso è permesso solo ai residenti), è un cimitero di rami e tronchi. Lo stesso vale per via Boccaccio, la strada dei fusti decapitati, e per i pini moribondi di viale Virgilio. Disastro estetico a parte, i disagi non sono pochi né per i commercianti posillipini né per i residenti. Come se non bastasse, in questa zona distrutta arriveranno le Universiadi.Via Lucrezio, via Boccaccio e viale Virgilio. Due pattuglie della municipale presidiano la strada: una su Coroglio, l'altra nei pressi del Parco Virgiliano, di cui è stato chiuso l'ingresso laterale. Non fanno passare nessuno, esclusi i residenti col permesso. C'è pericolo che altri alberi possano crollare, come successo durante l'acquazzone del 1 ottobre. La strada è un campo di battaglia: fusti mozzati, marciapiedi divelti per il cronico dissesto stradale di Posillipo, immondizia, rami ammassati sull'asfalto, abbandono. Via Lucrezio, insomma, è un requiem di 2 chilometri. Ieri, per di più, i lavori di abbattimento non si sono svolti. I custodi del Virgiliano, guardando il panorama amaro, sospettano futuri «abbattimenti anche all'interno del Parco», come ce ne sono stati già in via Boccaccio. Anche due pini su viale Virgilio stanno morendo e aspettano soltanto che qualcuno li abbatta.