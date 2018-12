«L'amianto sugli aerei fece una strage», vince la causa la vedova di un operaio

Venerdì 28 Dicembre 2018, 11:43

La fibra killer uccide piloti, assistenti di volo e anche tecnici aeronautici: lo stabilisce una sentenza del tribunale di Nola, senza precedenti, che ha condannato l'Inail al riconoscimento della rendita di malattia professionale, nella misura del 60%, contratta da Pasquale Quattromani, manutentore napoletano di aerei in servizio tra gli aeroporti di Fiumicino e Capodichino, morto qualche anno fa. L'Inail dovrà anche pagare, in favore della vedova assistita dall'avvocato Ezio Bonanni, tutti i ratei maturati dalla domanda in via amministrativa e fino al decesso della vittima, e poi dovrà costituire la rendita di reversibilità e pagare tutti i ratei successivamente maturati dalla vedova, oltre alle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, e rilasciare la certificazione di esposizione amianto.IL VERDETTOÈ stato questo il verdetto pronunciato dalla sezione lavoro e previdenza del tribunale di Nola. Dopo il decesso del tecnico, gli eredi si rivolsero ad Ezio Bonanni, presidente dell'osservatorio nazionale amianto, pioniere dalla fine degli anni '90 nella tutela degli interessi delle vittime di amianto e non solo. Quattromani ha lavorato per quasi 40 anni come manutentore degli aerei: un esperto, un operaio specializzato che non poteva permettersi neanche il minimo errore. Un lavoro delicato che lo ha costretto ogni giorno a inalare polveri d'amianto, un veleno trasformatosi in condanna mortale. L'operaio specializzato si è ammalato di mesotelioma, un anno di calvario e poi l'inevitabile morte. Quattromani è stato ucciso, secondo i legali dello studio Bonanni, perché erano state violate le leggi sulla sicurezza sul lavoro, con aeroplani imbottiti di amianto: sostanza poi rimossa proprio grazie alle azioni legali di Bonanni che impose alcuni sopralluoghi presso l'aeroporto di Fiumicino. Il tecnico morì subito dopo il collega Aldo Converso, anche lui in servizio nell'officina di Napoli Capodichino: fu l'intervento del professor Menegozzo dell'ufficio mesoteliomi della regione Campania a far decidere un censimento dei casi di mesotelioma in aviazione civile. Venne fuori che la malattia aveva colpito quattro piloti di aerei civili e quattordici tra ingegneri e tecnici aeronautici.PREVENZIONEL'ONA (osservatorio nazionale amianto) prosegue nel suo impegno per la prevenzione primaria. Evitare ogni forma di esposizione alla fibra killer e per coloro che sono stati già esposti, controlli tempestivi. È stato poi costituito un pool di legali per il riconoscimento dei diritti dalla rendita Inail fino al prepensionamento e al risarcimento dei danni. La prossima mossa per gli eredi Quattromani sarà la causa al datore di lavoro per il risarcimento di tutti i danni.